Prof. Dr. Ardalı Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Kar yağacak mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, kar yağışının günümüz ve gelecek için önemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ardalı, kar yağışlarının ilerleyen dönemlerdeki seyrine dair yorumda bulunarak olası senaryolarda yaşanacakları paylaştı.

Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "Günümüzde iklim değişikliği ile birlikte pek çok etkiyi yaşamaya başladık. Aslında 1800’lerden endüstriyel devrim ile birlikte bir sera gazı salınımı ve buna bağlı olarak ilk başta küresel ısınma diye başlayan problem daha sonra iklim krizi şeklinde vücut buldu. Son günlerde havanın biraz daha sıcak olması, kar yağışının daha az olması bize gelecek için çok iyi sinyaller vermiyor" diye konuştu. 1 | 8

"Dünya daha da ısınacak" 1980’lerden itibaren kar miktarının toprakta kalış süresinin yüzde 20 oranında azaldığını, 2000’li yıllarından itibaren yurt dışında yapılan çalışmalarda yüzde 8 oranına düştüğünü belirten Ardalı, "İlk başta ilkim değişikliği ile kar miktarının azalması arasındaki süreyi bulmakta zorlanmışlar. Son yapılan çalışmalarda ise birbiri ile çok yakın ilişki içinde olduğu, dünya için Türkiye için de geçerli büyük bir tehlike arz ettiği, kuraklığa giden bir süreç olduğu söyleniyor..." 2 | 8

"Açıkçası bu konuda uyarılar var. Karın uzun süre kalışı bizim için, ilkbahar ve yaz için bir su rezervuarıdır. Eğer bu su rezervuarını kar olarak tutamazsak diğer sular akıp gidiyor. ’Karadeniz’de çok sık yağmur yağıyor’ diyebilirsiniz ama o suyu tutmak önemlidir. Kar bunun için iyi bir rezervuardı... 3 | 8