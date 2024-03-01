Prof. Dr. Aziz Çelik, 'Emekliler 5 bin TL zam alabilir' dedi, madde madde nedenlerini saydı Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, bütçeden SGK'ya ayrılan miktarın 2024 yılında yüzde 10' düşürülmeye çalışıldığını ifade ederek, tüm emeklilere 5 bin TL seyyanen zam yapılabileceğini, bunun bütçeye ek maliyetinin ise 900 milyar lirayı bulacağını belirtti. Çelik nedenlerini ise şöyle sıraladı...

Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün! 1 | 8

Bütçeden SGK'ye aktarılan kaynakların bütçeye oranı 2008'den bu yana uzun yıllar yüzde 15-20 aralığında seyretti. 2 | 8

2024 bütçesiyle bunu yüzde 10'a çekmeye çalışıyorlar. 2024'te bütçeden SGK'ye transfer için ayrılan kaynak 1,2 trilyon lira. 3 | 8