Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL...
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin yaptığı hesaplamayı paylaştı. İşte Çelik'in hesaplaması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Gelişmeyi 'müjde' olarak duyuran Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işıkhan, "Kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemeleri, alınan aylık miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlendi. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Tartışmalar sürerken; Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Çelik, "Buna mı müjde diyorsunuz?" diyerek şu ifadeleri kullandı: