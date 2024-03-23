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  4. Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL...

Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL...

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonuna ilişkin yaptığı hesaplamayı paylaştı. İşte Çelik'in hesaplaması...

Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL... - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Gelişmeyi 'müjde' olarak duyuran Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL... - Sayfa 2


Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işıkhan, "Kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemeleri, alınan aylık miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlendi. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL... - Sayfa 3

Tartışmalar sürerken; Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

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Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL... - Sayfa 4

Çelik, "Buna mı müjde diyorsunuz?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

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