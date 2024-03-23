Prof. Dr. Aziz Çelik, 'promosyon müjdesini' hesapladı: Ayda 222 TL...



Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işıkhan, "Kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemeleri, alınan aylık miktarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlendi. Türkiye Yüzyılı’nın emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.