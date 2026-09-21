Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil

AFAD’ın verilerine göre deprem saat 04.02’de, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.