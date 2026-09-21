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  4. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, Savrun Fayı’na ilişkin kritik değerlendirmede bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil - Sayfa 1

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, 2023’teki depremlerin ardından Savrun Fayı’ndaki mevcut durumun halen netlik kazanmadığını belirterek, fayın ne ölçüde kilitli olduğunun bilinmediğine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil - Sayfa 2

AFAD’ın verilerine göre deprem saat 04.02’de, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil - Sayfa 3

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Adana depremi sonrası kritik uyarı: Tehlike bitmiş değil - Sayfa 4

Bektaş, Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023'ten bu yana devam ettiğine dikkat çekerek özellikle Savrun Fayı'nın mevcut durumunun ayrıntılı şekilde bilinmediğini ifade etti.

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