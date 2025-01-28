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  4. Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı

Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş iki il için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, dün saat 13.43’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı - Sayfa 2

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından şehirde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.

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Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı - Sayfa 3

İstanbul'da ve çevre illerden hissedilen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi.

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Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı - Sayfa 4

Çanakkale ve Bursa için uyarıda bulunan Bektaş, "Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan niçin yüksek?" sorusuna yanıt verdi.

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