Prof. Dr. Bektaş'tan Bursa depremi sonrası 2 il için korkutan açıklama: Tehlike arttı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş iki il için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, dün saat 13.43’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından şehirde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi.
İstanbul'da ve çevre illerden hissedilen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi.