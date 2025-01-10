Prof. Dr. Bektaş’tan Karadeniz için korkutan uyarı: Depremin etkisi 7 büyüklüğünü de aşacak
Kasım ayında Rize'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, dün Trabzon'da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki sarsıntı Karadeniz bölgesinde endişe yarattı. AFAD'ın deprem tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki yapı stokunun ve zemin koşullarının depreme dayanıklı olmadığını vurguladı.
Karadeniz’de deprem riski dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Rize’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı hem şaşkınlık yaratmış hem de tedirginlik oluşturmuştu.
Dün ise Trabzon'da bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken, AFAD ise 3.3 olarak duyurdu.
Karadeniz’deki fay hattındaki hareketlilik, bölge halkını endişelendiriyor. AFAD, önümüzdeki 50 yıl içinde Karadeniz fayının 6.6 ile 6.9 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini tahmin ediyor.
Bu öngörüye dair uyarılar ise Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bektaş, bölgedeki heyelan alanlarının sıvılaşma riski taşıdığını ve depremin etkisini artırabileceğini belirtti. 6.9 büyüklüğündeki bir depremin çok daha yıkıcı sonuçlara yol açacağına dikkat çekti.