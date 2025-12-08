Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan Antalya depremi uyarısı: Önümüzdeki 4-5 saat kritik
Antalya’da bugün 4,3 ve 4,9 büyüklüğünde 2 sarsıntı gerçekleşti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Depremsellik artabilir, önümüzdeki 4-5 saat kritik" uyarısında bulunarak kririk açılamalarda bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece 03:31'de 4,3 büyüklüğünde; Serik ilçesinde ise saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Antalya'da meydana gelen depremlerin ardından uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Bektaş, depremin ardından sosyal medyadan açıklamalar yaptı. '4,3 Konyaaltı depremi ne anlatıyor' sorusuna yanıt veren Bektaş, "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı.