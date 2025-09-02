Prof. Dr. Bektaş'tan kritik deprem uyarısı: İzmir, Manisa ve Muğla alarm veriyor!
Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege’deki deprem fırtınasını “tümör gibi büyüyen küme” diye tanımladı; İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın için kritik uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi'nde etkisini sürdüren deprem fırtınasına ilişkin Sözcü TV'de çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
10 Ağustos'ta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşanan sarsıntıları "tümör gibi büyüyen bir deprem kümesi" olarak nitelendiren Bektaş, fay hatlarının birbirini tetikleme riskine dikkat çekti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir-Sındırgı merkezli depremin, Uşak bloğu adı verilen fay sistemi üzerinde gerçekleşen son deprem olduğunu belirtti.