Prof. Dr. Bektaş’tan kritik Marmara depremi uyarısı: En kötüye hazırlanın!
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da beklenen depremle ilgili açıklamalarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu. Bektaş, bilimsel verilere göre bölgedeki depremin 7’den küçük olmasının daha olası göründüğünü söylerken, önemli uyarılarda bulundu.
Marmara Bölgesi’ndeki deprem tehlikesi sürerken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"DEPREM HER AN YAŞANABİLİR"
Bektaş, özellikle İstanbul’un 7 büyüklüğünü aşabilecek bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirtti ve son verilerin böyle bir depremin her an yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Halk arasında sıkça karıştırılan konulara da değinen Bektaş, deprem riski ile deprem tahmininin farklı kavramlar olduğunu açıkladı. İstanbul’un deprem açısından yüksek riskli bir şehir olduğunu ve bunun bilimsel olarak inkar edilemez bir gerçek olduğunu vurguladı.