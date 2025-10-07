Prof. Dr. Bektaş’tan kritik Marmara depremi uyarısı: En kötüye hazırlanın!

Halk arasında sıkça karıştırılan konulara da değinen Bektaş, deprem riski ile deprem tahmininin farklı kavramlar olduğunu açıkladı. İstanbul’un deprem açısından yüksek riskli bir şehir olduğunu ve bunun bilimsel olarak inkar edilemez bir gerçek olduğunu vurguladı.