Prof. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyor

Balıkesir, sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.