Prof. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün gece meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar süren artçı sarsıntılarla sallanmaya devam etti. Bölgedeki panik sürerken, deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya üzerinden kritik bir uyarıda bulundu.
Balıkesir, sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.
Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.
Söz konusu sarsıntılar sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya üzerinden kritik bir uyarıda bulundu.
Bektaş, "Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:
"SINDIRGI 4,5-4,6-4,7 DEPREMLERİYLE VİTES YÜKSELTİ
5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor.
Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır , faylarıda çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor."