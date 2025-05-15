Prof. Dr. Bektaş’tan Marmara depremi hesaplamalarına tepki: Biriken enerji beklenenden daha az

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asıl sorunun boşalan değil, biriken enerji miktarının belirlenmesindeki belirsizlikler olduğunu vurguladı. Bektaş, fay segmentlerinin yönleri, derinlik boyunca kayma hızları, kilitlenme derinlikleri ve kilitlenme oranlarının tam olarak bilinmediğine dikkat çekerek, bu tür hesaplamaların sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini ifade etti.