Prof. Dr. Bektaş’tan Marmara depremi hesaplamalarına tepki: Biriken enerji beklenenden daha az
23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, bölgede biriken enerjinin yüzde 12’sini boşalttığı yönündeki değerlendirmeye, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan eleştiri geldi.
23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, biriken enerjinin yüzde 12’sini boşalttığı yönündeki yorumlara Prof. Dr. Osman Bektaş’tan eleştiri geldi. Bektaş, bu tür hesaplamaların yanıltıcı olabileceğini belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinin hazırladığı ön raporda, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, 1766’dan bu yana bölgede biriken sismik enerjinin sadece yüzde 12’sini boşalttığı ifade edildi.
Ancak bu değerlendirme, yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş tarafından eleştirildi. Bektaş, bu tür oranlamaların kamuoyunu yanıltabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asıl sorunun boşalan değil, biriken enerji miktarının belirlenmesindeki belirsizlikler olduğunu vurguladı. Bektaş, fay segmentlerinin yönleri, derinlik boyunca kayma hızları, kilitlenme derinlikleri ve kilitlenme oranlarının tam olarak bilinmediğine dikkat çekerek, bu tür hesaplamaların sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini ifade etti.