Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı: Bu bölgedeki yapılar yasaklı ilan edilmeli!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son aylarda sıklaşan sarsıntılarla Türkiye’nin deprem gündeminden düşmüyor. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yetkililere uyarıda bulunarak, riskli bölgeleri açıkladı. Prof. Dr. Ercan, "En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Bu kesimdeki yapılar yasaklı olarak ilan edilmeli, kişiler ivedilikle taşınmalıdır." ifadelerini kullandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar, 10 Ağustos'ta ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından günlük hayata dönmeye çalışıyor.
Bu depremin ardından, bazıları dört büyüklüğünün üzerinde, onlarca artçı sarsıntı yaşandı.
Sarsıntıların ardından devam eden artçılar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanırken, daha büyük bir sarsıntı yaşanması beklentisi korkuya neden oluyor.
Prof. Dr. Ercan, "En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır. Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.