Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı: Bu bölgedeki yapılar yasaklı ilan edilmeli!

Prof. Dr. Ercan, "En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır. Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.