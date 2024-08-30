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  4. Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek

Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek

Büyük İstanbul depreminde tsunami beklentisi yeterince korkuturken Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan’dan daha da ürküten bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek - Sayfa 1

Israrla İstanbul’da beklenen büyük tehlikeye dikkati çeken Deprembilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, küresel çaptaki tehlikelere de vurgu yapıyor.

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK 11 ŞİRKET - TIKLA ÖĞREN

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Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek - Sayfa 2

DENİZ 15 METRE YÜKSELECEK

Ercan buzulların erimesiyle ülkemizdeki kıyılarda denizin 7 ila 15 metre yükselebileceği uyarısı yaptı. Ercan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK 11 ŞİRKET - TIKLA ÖĞREN

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Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek - Sayfa 3

“Grönland’de buzullar, buzdağları hızla eriyor. Tam erime olunca Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz kıyılarımızda deniz 7 ile 15 metre yükselecek.

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK 11 ŞİRKET - TIKLA ÖĞREN

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Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek - Sayfa 4

İsostazik denge bozulacak. Denge sağlanıncaya dek depremler artar. Çukurova, Menderes, Bakırçay, Kuşadası Karaova, Pamucaka deniz basar.”

EYLÜL AYINDA TEMETTÜ DAĞITACAK 11 ŞİRKET - TIKLA ÖĞREN

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