Prof. Dr. Ercan’dan ürküten uyarı! Kıyıda deniz 15 metre yükselecek
Büyük İstanbul depreminde tsunami beklentisi yeterince korkuturken Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan’dan daha da ürküten bir açıklama geldi.
Israrla İstanbul’da beklenen büyük tehlikeye dikkati çeken Deprembilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, küresel çaptaki tehlikelere de vurgu yapıyor.
DENİZ 15 METRE YÜKSELECEK
Ercan buzulların erimesiyle ülkemizdeki kıyılarda denizin 7 ila 15 metre yükselebileceği uyarısı yaptı. Ercan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Grönland’de buzullar, buzdağları hızla eriyor. Tam erime olunca Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz kıyılarımızda deniz 7 ile 15 metre yükselecek.
İsostazik denge bozulacak. Denge sağlanıncaya dek depremler artar. Çukurova, Menderes, Bakırçay, Kuşadası Karaova, Pamucaka deniz basar.”