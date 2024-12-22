Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kuşadası Körfezi'ndeki fayların sık deprem ürettiğini belirterek çok kritik değerlendirmelerde bulundu.
Kuşadası Belediyesi, 'Depremi Felakete Dönüştüren Sebepler' ve 'Ege Bölgesi Depremselliği ve Kuşadası' başlıklı panel düzenledi.
Panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminleri sıvılaşmaya uygun. Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerekiyor.
Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede." ifadelerini kullandı