Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir

Panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminleri sıvılaşmaya uygun. Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerekiyor.