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  4. Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir

Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kuşadası Körfezi'ndeki fayların sık deprem ürettiğini belirterek çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir - Sayfa 1

Kuşadası Belediyesi, 'Depremi Felakete Dönüştüren Sebepler' ve 'Ege Bölgesi Depremselliği ve Kuşadası' başlıklı panel düzenledi.

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Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir - Sayfa 2

Panelde konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminleri sıvılaşmaya uygun. Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerekiyor.

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Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir - Sayfa 3

Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede." ifadelerini kullandı

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Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan fay uyarısı: Batıya doğru deprem üretir - Sayfa 4

'YÖNETMELİKLERDE SORUN YOK'

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ise Türkiye'de 1937 yılından beri hazırlanan deprem yönetmeliklerinde herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

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