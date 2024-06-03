Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı: Yarın depremde ne olur düşünemiyorum bile
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı. 1988 yılında inşa edilen bina için mühendislik hizmeti alınmadığ ve deniz kumu kullanımı tespit edildiği açıklandı.
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.
Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.