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  4. Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu

Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 8 Kasım'da Elazığ'da 5 büyüklüğündeki depreminin ardından yaptığı değerlendirmede Malatya'nın olduğu 6 ile dikkat çekmiş ve uyarmıştı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu - Sayfa 1

Malatya, bugün de 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana geldi.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu - Sayfa 3

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilerde de hissedildi.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu - Sayfa 4

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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