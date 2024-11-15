Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.