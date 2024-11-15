Prof. Dr. Hasan Sözbilir 8 Kasım'da uyarmıştı, bir hafta sonra Malatya'da deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 8 Kasım'da Elazığ'da 5 büyüklüğündeki depreminin ardından yaptığı değerlendirmede Malatya'nın olduğu 6 ile dikkat çekmiş ve uyarmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana geldi.
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DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilerde de hissedildi.
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