Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan uyarı: Risk yükseliyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasında değişiklik olacağını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, güncel haritaya 115 yeni diri fayın ekleneceğini ifade etti ve kritik değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sözbilir, söz konusu depremlerin tarihte yaşanan en büyük sarsıntılar arasında yer aldığını vurgulayarak, geçen üç yıllık süreçte bölgede 100 binden fazla deprem kaydedildiğini belirtti.
Bu sayının son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Sözbilir, bölgede yaşayan vatandaşların psikolojik olarak toparlanmasının zorlaştığını ifade etti. Uzman isim, orta ve küçük şiddetteki sarsıntıların bile hissedilmeye devam ettiğini, bu durumun insanların normal yaşam düzenine dönmesini güçleştirdiğini dile getirdi.
Bölgede büyük artçıların da yaşanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:
- Bölgede 6 civarına yaklaşan artçılar gerçekleşebilir. Ana mekanizmanın içinde Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep var. Bunlara en yakın seviyede etkilenen illerden biri Adıyaman. Ancak kırılan fayların komşu fayları da var.