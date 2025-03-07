Prof. Dr. Koçak 'Nüfusun yarısı o binalarda yaşıyor' diyerek uyardı: Risk altında 300 bin bina var
İstanbul'da olası bir deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı belirtilse de, özellikle 2000 yılı öncesi inşa edilen binalar hala büyük tehlike oluşturuyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Koçak, "İstanbul’da ciddi risk taşıyan ve depremde büyük sorunlar yaşaması beklenen 300 bin bina var. Bu binalarda nüfusun yarısı yaşıyor" diyerek tehlikenin boyutlarını vurguladı.
Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depreme karşı hazırlıklar hızla ilerlerken, özellikle 2000 yılı öncesi inşa edilen binaların güvenliği endişe yaratıyor. Kentsel dönüşüm projeleri hızla devam etmesine rağmen, uzmanlar mevcut yapıların büyük bir kısmının hala ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İstanbul ve Türkiye’deki yapı kalitesine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yoğun deprem riski taşımasına rağmen yapı kalitesinin düşük olduğunu vurgulayan Koçak, bunun büyük bir çelişki oluşturduğunu ifade etti.
Deprem riski yüksek bölgelerde yapılan tüm yapıların bu gerçeğe uygun olması gerektiğini belirten Koçak, “Üretilen bir binanın, tünelin veya yolun tamamının depreme dayanıklı olması çok önemli” dedi. Özellikle kamu binalarının deprem sonrası kullanılabilir durumda kalmasının kritik olduğunu vurgulayan Koçak, "İnsanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği fırınların ve marketlerin sürekli açık olması gerekiyor. Yani halkın ihtiyaçlarını görebileceği noktada su ihtiyacı, pis suyu giderlerinin kaybolmaması, kırılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.