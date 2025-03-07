Prof. Dr. Koçak 'Nüfusun yarısı o binalarda yaşıyor' diyerek uyardı: Risk altında 300 bin bina var

Deprem riski yüksek bölgelerde yapılan tüm yapıların bu gerçeğe uygun olması gerektiğini belirten Koçak, “Üretilen bir binanın, tünelin veya yolun tamamının depreme dayanıklı olması çok önemli” dedi. Özellikle kamu binalarının deprem sonrası kullanılabilir durumda kalmasının kritik olduğunu vurgulayan Koçak, "İnsanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği fırınların ve marketlerin sürekli açık olması gerekiyor. Yani halkın ihtiyaçlarını görebileceği noktada su ihtiyacı, pis suyu giderlerinin kaybolmaması, kırılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.