Prof. Dr. Naci Görür Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını değerlendirdi: Tsunami riski var mı?

7 ÜZERİ DEPREM OLURSA TÜRKİYE KIYILARINDA YIKICI ETKİSİ OLUR MU?

"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" uyarısında bulundu.