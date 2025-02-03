Prof. Dr. Naci Görür Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını değerlendirdi: Tsunami riski var mı?
Ege Denizi'nde 1 haftadır devam eden deprem fırtınası Türkiye’yi nasıl etkiler? Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tedirginlik yaratan depremleri değerlendirdi. Bölgeye yakın yerlerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Görür, tsunami riskine dikkat çekti.
Ege Denizi’nde bir hafta içinde büyüklükleri 1,3 ila 4,8 arasında olan 400’den fazla deprem meydana geldi.
Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.
2 Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" dedi.
Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çeken Görür, "Çok büyük depremler üretebilir Helen Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre" diye konuştu.
7 ÜZERİ DEPREM OLURSA TÜRKİYE KIYILARINDA YIKICI ETKİSİ OLUR MU?
"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" uyarısında bulundu.