Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbulluların en büyük sorunlarının sıralandığı araştırmanın ilk sıralarında depremin yer almamasına isyan etti. Görür, "Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz?" dedi.
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili "Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla" diyen ter bilimci Prof. Dr. Naci Görür isyan etti.
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