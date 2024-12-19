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  4. Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?'

Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbulluların en büyük sorunlarının sıralandığı araştırmanın ilk sıralarında depremin yer almamasına isyan etti. Görür, "Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz?" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?' - Sayfa 1

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili "Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla" diyen ter bilimci Prof. Dr. Naci Görür isyan etti.

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Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?' - Sayfa 2

Görür, olası İstanbul depremine karşı kayıtsızlığa tepki gösterdi.

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Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?' - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: 'Pes doğrusu, daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?' - Sayfa 4

"Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış.İstanbul”da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz? Maraş yetmedi mi?"

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