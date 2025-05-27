Prof. Dr. Naci Görür, kritik ilçeye dikkat çekti ve uyardı: 7 ve üzeri deprem üretir
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depreme ilişkin uyarılarını bir kez daha yineledi.
Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, asıl meselenin depremin olup olmayacağı değil, ona karşı ne kadar hazırlıklı olunduğu olduğunu söyledi. Görür, “Deprem olacak mı, olmayacak mı tartışması anlamsız. Bu, doğanın bir gerçeği ve mutlaka olacak. Önemli olan, bu depremi bir afete ya da yıkıma dönüştürmeyecek önlemleri almaktır” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Görür, konuşmasında Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olduğunu hatırlatarak, 1999 yılında yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından bilim insanlarının yaptığı uyarılara yeterince kulak verilmediğini söyledi.
"DEPREM DURURSA DÜNYA ÖLÜR"
Depremleri doğanın nabzı olarak tanımlayan Görür, dünyanın iç dinamikleri nedeniyle bu olayların kaçınılmaz olduğunu belirtti. “Depremi durduramazsınız, dua etmekle fay hatlarını etkileyemezsiniz. Deprem, dünyanın nefesidir. Eğer deprem durursa, dünya ölür. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, doğayı durdurmak değil, onunla yaşamayı öğrenmektir” dedi.