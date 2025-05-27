Prof. Dr. Naci Görür, kritik ilçeye dikkat çekti ve uyardı: 7 ve üzeri deprem üretir

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, asıl meselenin depremin olup olmayacağı değil, ona karşı ne kadar hazırlıklı olunduğu olduğunu söyledi. Görür, “Deprem olacak mı, olmayacak mı tartışması anlamsız. Bu, doğanın bir gerçeği ve mutlaka olacak. Önemli olan, bu depremi bir afete ya da yıkıma dönüştürmeyecek önlemleri almaktır” ifadelerini kullandı.