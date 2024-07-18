Prof. Dr. Naci Görür ‘Marmara’da kıyametin içindeyiz’ diyerek fay hatlarına dikkat çekti

Görür'un açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

SEÇİM BİTTİ, BELEDİYELER NEREDE?

"Ciddiye alınmamak değil de umursayan yok gibi... 'Hoca bunları söylüyor ama bana bir şey olmaz' gibi bir rahatlık var. Bir umursamazlıktır gidiyor… Kahramanmaraş depremlerinin ardından 'deprem dirençli kentler' yaratmak adına çalışma başlattım ve seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. 'Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız' beyanında bulundular.

TOHUMUNU BULUP EKEN ZENGİN OLDU - TIKLA ÖĞREN