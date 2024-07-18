Prof. Dr. Naci Görür ‘Marmara’da kıyametin içindeyiz’ diyerek fay hatlarına dikkat çekti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi için bir kez daha uyardı, "Diğer tüm konularda tutumlu olabilirsin ama depremden tasarruf olmaz" dedi. "Türkiye, aktif faylarla örülü bir ülkedir" diyen Görür, "Marmara Denizi altında da canlı fay var ve bu illa harekete geçecek. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir" diye konuştu.
6 Şubat depremlerinden sonra riskli bölgeler konusunda uyarılarına aralıksız devam edip 'dirençli kentler' çağrısı yapan Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyardı.
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Görür, "Çoğu insanın sesimi duyduğunu zannediyorum ama söylediklerim yeterince ciddiye alınmıyor gibi…" dedi.
Görür'un açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:
SEÇİM BİTTİ, BELEDİYELER NEREDE?
"Ciddiye alınmamak değil de umursayan yok gibi... 'Hoca bunları söylüyor ama bana bir şey olmaz' gibi bir rahatlık var. Bir umursamazlıktır gidiyor… Kahramanmaraş depremlerinin ardından 'deprem dirençli kentler' yaratmak adına çalışma başlattım ve seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. 'Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız' beyanında bulundular.
Ben de bu beyanlarını halka duyurdum. Seçim bitti… Hani neredeler? Başka işlere koyuldular. Yani yaptıkları diğer işleri küçümsemek için söylemiyorum ama o yapılan işler deprem ile kıyasladığında inan hiçbir şey… Depremi dillerine bile getirmiyorlar.