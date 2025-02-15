Prof. Dr. Naci Görür, o kent için uyardı: 'Tehdit eden faylar var, zemini çürük, yeraltı suyu fazla'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem tehdidi altındaki şehirler arasında yer alan Bursa’nın bir an önce deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bursa’dan geçen faylara dikkat çeken Görür, “Bursa’nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte.” diye konuştu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Osmangazi Belediyesince düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programında yaptığı konuşmada, Bursa'nın deprem dirençli bir şehir haline gelmesi için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle işbirliği halinde çalışması gerektiğini kaydetti.
Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişimine maruz kalınması gerektiğini aktaran Görür, şöyle konuştu:
"Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak."
Deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, problemin nesilden nesile aktarıldığını vurgulayan Görür, 14 milyon yıldan bu yana Türkiye'de depremlerin olduğunu ve milyonlarca yıl boyunca depremlerin devam edeceğini söyledi.