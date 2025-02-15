Prof. Dr. Naci Görür, o kent için uyardı: 'Tehdit eden faylar var, zemini çürük, yeraltı suyu fazla'

Bilimsel yöntemlerle zihniyet değişimine maruz kalınması gerektiğini aktaran Görür, şöyle konuştu:

"Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak."