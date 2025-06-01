Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Depremiyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, yapılan son güncellemeyle birlikte Marmara’da her an deprem olma olasılığını rakam vererek açıkladı.
1999 yılından bu yana Marmara Bölgesi için deprem uyarıları yapılırken, uzmanların 7’nin üzerinde büyüklükte olacağını öngördüğü olası deprem, halkta büyük endişeye yol açıyor. Konuyla ilgili sık sık değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, henüz kırılmayan fay hattının er ya da geç kırılacağını vurguladı.
Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bahseden Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir.