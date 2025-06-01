Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?

1999 yılından bu yana Marmara Bölgesi için deprem uyarıları yapılırken, uzmanların 7’nin üzerinde büyüklükte olacağını öngördüğü olası deprem, halkta büyük endişeye yol açıyor. Konuyla ilgili sık sık değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu.