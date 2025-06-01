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  4. Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?

Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç?

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Depremiyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, yapılan son güncellemeyle birlikte Marmara’da her an deprem olma olasılığını rakam vererek açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç? - Sayfa 1

1999 yılından bu yana Marmara Bölgesi için deprem uyarıları yapılırken, uzmanların 7’nin üzerinde büyüklükte olacağını öngördüğü olası deprem, halkta büyük endişeye yol açıyor. Konuyla ilgili sık sık değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç? - Sayfa 2

Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, henüz kırılmayan fay hattının er ya da geç kırılacağını vurguladı.

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Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç? - Sayfa 3

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bahseden Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 

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Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı: Marmara'da şu an deprem olma olasılığı yüzde kaç? - Sayfa 4

 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

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