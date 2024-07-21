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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama

Naci Görür, Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama - Sayfa 2

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşanan depreme ilkişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama - Sayfa 3

Görür, söz konusu paylaşımında, “Arkadaşlar, Kup-Aladag/Adana’da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bölgesinde, sevgiyle” ifadelerinde bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama - Sayfa 4

DAHA ÖNCE DE UYARILARDA BULUNMUŞTU

Prof. Dr. Naci Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunmuştu. Görür, "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor.

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