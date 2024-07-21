Prof. Dr. Naci Görür'den, Adana depremi sonrası ilk açıklama
Naci Görür, Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşanan depreme ilkişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, söz konusu paylaşımında, “Arkadaşlar, Kup-Aladag/Adana’da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bölgesinde, sevgiyle” ifadelerinde bulundu.
DAHA ÖNCE DE UYARILARDA BULUNMUŞTU
Prof. Dr. Naci Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunmuştu. Görür, "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor.