  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Diyarbakır depremi uyarısı: Stres biriktirdi, dikkatli olunmalı

Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından kritik değerlendirmede bulundu.

Diyarbakır’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntının derinliği 13,15 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Naci Görür, depremin meydana geldiği fayın 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı

"Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde.

