Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama: Daha büyük bir depremi tetikler mi?
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Elazığ depremine ilişkin kritik değerlendirmelerde buludu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini bildirdi.
4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivrice merkezli 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
