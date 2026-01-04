  1. Ekonomim
  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremine ilişkin açıklama: Daha büyük bir depremi tetikler mi?

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Elazığ depremine ilişkin kritik değerlendirmelerde buludu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini bildirdi.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivrice merkezli 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Endişe yaratan depremin ardından 'Daha büyük bir deprem tetiklenir mi?' sorusu sorulmaya başlandı. Yer Bilim Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma açıklık getirdi.

