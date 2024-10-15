Prof. Dr. Naci Görür’den Elazığ depreminin ardından kritik açıklama
Elazığ Sivrice’de dün gece 00.05’te 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre meydana gelen sarsıntıyla ilgili olarak yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk değerlendirme geldi
Türkiye, sık sık depremlerle karşılaşan bir ülke konumunda. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye, dün gece saat 00.05 civarında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde merkez üssü olan bir depremle sarsıldı.
Deprem bölgede tedirginlik yaratırken, gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama ise bugün geldi.
Elazığlı olan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu içinde, Sivrice Gölü'ne oldukça yakın bir bölgede meydana geldiğini belirtti.
Naci Görür, Sivrice merkezli depremin 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin bir tezahürü olarak ortaya çıktığını ifade etti.