Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil)
Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik depremi yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Sığ bir deprem. Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu. KAF değil" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 13 Eylül'de meydana gelen 4.1'lik depremi yorumladı.
Daha önce Erzican ve Bingöl'e dikkat çekerek 'büyük depremler' yaşanabileceği uyarısında bulunan Görür, bu depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.
Depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Şiran-Yedibölük/Gümüşhane’de 4,1 sığ bir deprem oldu. Muhtemelen Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF DEĞİL!)"