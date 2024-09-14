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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil)

Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil)

Erzincan'da meydana gelen 4.1'lik depremi yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Sığ bir deprem. Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu. KAF değil" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil) - Sayfa 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 13 Eylül'de meydana gelen 4.1'lik depremi yorumladı.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil) - Sayfa 2

Daha önce Erzican ve Bingöl'e dikkat çekerek 'büyük depremler' yaşanabileceği uyarısında bulunan Görür, bu depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ilgisi olmadığını belirtti.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil) - Sayfa 3

Depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

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Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi yorumu: Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF değil) - Sayfa 4

"Şiran-Yedibölük/Gümüşhane’de 4,1 sığ bir deprem oldu. Muhtemelen Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu (KAF DEĞİL!)"

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