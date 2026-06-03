Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için korkutan açıklama: Yakın tarihte deprem olabilir
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, İstanbul’da depremin yakın bir tarihte gerçekleşme olasılığına dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, İstanbul’da olası deprem senaryoları yeniden gündeme geldi.
Uzmanlar Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme dikkat çekerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, En Son Haber'e yaptığı değerlendirmelerde İstanbul ve Marmara’daki deprem riskine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
"YAKIN TARİHTE İSTANBUL'DA DEPREM OLABİLİR"
Görür, İstanbul depreminin zamanı konusunda kesin tarih verilemeyeceğini belirterek, “İstanbul'da depremin yakın bir tarihte olma olasılığı mümkündür” sözlerini sarf etti.
Görür, İstanbul’da depremin ne zaman olacağı ile tarih verilemeyeceğini tekrardan hatırlatarak, “Ancak belirli periyotlar içinde olma olasılığı yüzdesi veriliyor. 1999 dan sonra Marmara bölgesinde depremin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 64 oranla olacağı 7.0’den büyük olacağı söylendi. İstanbul'da depremin yakın bir tarihte olma olasılığı mümkündür. İstanbul için bunu söylemek mümkündür” dedi.