Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için korkutan açıklama: Yakın tarihte deprem olabilir

Görür, İstanbul’da depremin ne zaman olacağı ile tarih verilemeyeceğini tekrardan hatırlatarak, “Ancak belirli periyotlar içinde olma olasılığı yüzdesi veriliyor. 1999 dan sonra Marmara bölgesinde depremin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 64 oranla olacağı 7.0’den büyük olacağı söylendi. İstanbul'da depremin yakın bir tarihte olma olasılığı mümkündür. İstanbul için bunu söylemek mümkündür” dedi.