Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi açıklaması: Çok tehlikeli, büyük bir depremi tetikleyebilir
AFAD’ın verilerine göre merkez üssü Bingöl’ün Yedisu ilçesine deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer" diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde sabah saat 08.01’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre merkez üssü Yedisu olan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bingöl'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 08:01'de yaşandığını bildirdi.
BİNGÖL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık