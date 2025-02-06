Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz!
6 Şubat depreminin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski taşıyan bölgeleri sıraladı. Marmara Bölgesi'nde de deprem beklendiğini söyleyen Görür, kesin bir dille uyardı.
Bugün, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 53 bin kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıl dönümü. Acılar hala ilk günkü gibi tazeyken, deprem konusunda sürekli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, yıl dönümüne özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"HER AN DEPREM OLABİLİR"
NTV’de açıklamalarda bulunan Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl için kritik uyarılarda bulundu. Ayrıca, Marmara’da önümüzdeki 30 yıl içinde her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Görür "2 yılda neler değişti?" sorusuna, "Yıkılanları tamir etmek için elbette ki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor." dedi.