Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz!

Prof. Dr. Görür "2 yılda neler değişti?" sorusuna, "Yıkılanları tamir etmek için elbette ki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor." dedi.