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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz!

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz!

6 Şubat depreminin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, en yakın deprem riski taşıyan bölgeleri sıraladı. Marmara Bölgesi'nde de deprem beklendiğini söyleyen Görür, kesin bir dille uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz! - Sayfa 1

Bugün, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 53 bin kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıl dönümü. Acılar hala ilk günkü gibi tazeyken, deprem konusunda sürekli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, yıl dönümüne özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz! - Sayfa 2

"HER AN DEPREM OLABİLİR"

NTV’de açıklamalarda bulunan Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl için kritik uyarılarda bulundu. Ayrıca, Marmara’da önümüzdeki 30 yıl içinde her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz! - Sayfa 3

Prof. Dr. Görür "2 yılda neler değişti?" sorusuna, "Yıkılanları tamir etmek için elbette ki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor." dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı! O illeri işaret etti: 7'den büyük deprem kaçınılmaz! - Sayfa 4

"Güneydoğu'daki deprem bizim için şaşırtıcı olmadı" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremin gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve dile getiriyorduk. Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve halk dahil herkes bunun farkındaydı," ifadelerini kullandı.

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