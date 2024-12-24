Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Bu faylar stres biriktiriyor, o büyük depremi oluşturacak'

'BURADA DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUR'

Görür'ün Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Sanki bir deprem bekliyoruz, olunca her şey bitecekmiş gibi... Bir sefer şunun altını çizelim Türkiye coğrafya itibarıyla tamamen bir deprem ülkesidir. Bugün olan depremler yaklaşık 14 milyon sene önce başlamıştır ve 14 milyon senedir olmaktadır.