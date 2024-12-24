Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: 'Bu faylar stres biriktiriyor, o büyük depremi oluşturacak'
Türkiye'de son günlerde yaşanan deprem hareketliliği endişe yaratıyor. Marmara ve Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekerek deprem beklenen 2 kolu açıkladı. Görür, Helen-Kıbrıs yayının altınız çizerek 8 büyüklüğüne kadar deprem uyarısında bulundu.
Son günlerde Türkiye'de deprem hareketliliği arttı. Akdeniz ve Marmara'da peş peşe depremler meydana geldi. 21 Aralık'ta saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık'ta ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aynı gün Akdeniz'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi. MTA'nın diri fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 485 aktif fay bulunuyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara ve Akdeniz'de yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Helen-Kıbrıs Yayı'na dikkat çeken Görür, bu bölgede 8 büyüklüğüne varan depremlerin mümkün olduğunu vurguladı.
Görür ayrıca, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda Marmara Denizi'ndeki Adalar ve Kumburgaz faylarında stres birikimine işaret ederek, burada beklenen depremin 7.5 büyüklüğünde olabileceğini belirtti. Deprem uzmanı ayrıca, Marmara'da deprem beklenen 2 kolu da açıkladı.
'BURADA DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUR'
Görür'ün Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Sanki bir deprem bekliyoruz, olunca her şey bitecekmiş gibi... Bir sefer şunun altını çizelim Türkiye coğrafya itibarıyla tamamen bir deprem ülkesidir. Bugün olan depremler yaklaşık 14 milyon sene önce başlamıştır ve 14 milyon senedir olmaktadır.