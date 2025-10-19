Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Deprem mekanizması devam edecek
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal meydanan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin deprem gerçeğine bir kez daha değindi. Depremi konuşmanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Görür, "Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir” diyerek uyardı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde büyük depremlerin yaşanabileceğini belirtti ve şehirlerin deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şu şekilde;
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir.
Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi DEPREM DİRENÇLİ yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.