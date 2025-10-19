Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Deprem mekanizması devam edecek

Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şu şekilde;

Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir.