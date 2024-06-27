Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor
Çanakkale Gökçeada'da açıklarındaki 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz" dedi.
Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında 26 Haziran akşamı saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
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NACİ GÖRÜR, MARMARA BÖLGESİ'Nİ UYARDI
Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesini uyardı.
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Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:
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