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  4. Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor

Çanakkale Gökçeada'da açıklarındaki 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor - Sayfa 1

Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında 26 Haziran akşamı saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR, MARMARA BÖLGESİ'Nİ UYARDI

Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesini uyardı.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bekliyoruz... Bölgede gerilim devam ediyor - Sayfa 4

Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

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