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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek"

Türkiye, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri bugün saat 03.02'de bir kez daha andı. Depremin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür ise olası büyük depreme karşı uyarılarını yineledi.

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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek" - Sayfa 1

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti.

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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek" - Sayfa 2

Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen 7,4 büyüklüğündeki deprem, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana geldi ve yaklaşık 45 saniye sürdü.

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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek" - Sayfa 3

Büyük yıkım 5 kentte hissedildi

Deprem başta Kocaeli olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de ağır yıkıma neden oldu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek" - Sayfa 4

Resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralandı.

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