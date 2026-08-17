Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek"
Türkiye, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri bugün saat 03.02'de bir kez daha andı. Depremin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür ise olası büyük depreme karşı uyarılarını yineledi.
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti.
Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçen 7,4 büyüklüğündeki deprem, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana geldi ve yaklaşık 45 saniye sürdü.
Büyük yıkım 5 kentte hissedildi
Deprem başta Kocaeli olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de ağır yıkıma neden oldu.