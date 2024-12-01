Prof. Dr. Naci Görür'den vali ve belediye başkanlarına 'deprem' çağrısı: Uyarı kabul edin
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem yaşanan bölgenin vali ve belediye başkanlarına çağrıda bulundu.
Deprem sonrası değerlendirmeleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, bu kez olası depremlerin ardından vali ve belediye başkanlarının yaklaşımını ele aldı. Görür, yetkililere şehirlerin daha dirençli hale getirilmesi çağrısında bulundu.
Görür, vali ve belediye başkanlarının sık kullandığı, " “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” cümlelerinin kullanılmasından ziyade depremin uyarı olarak kabul edilmesi gerektiğini tekrarladı.
"YEREL YÖNETİCİLERİMİZDEN (VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI) HALK ADINA RİCAMIZ: Kentinizde veya çevresinde bir deprem olunca “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” gibi cevaplardan çok, olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye, kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız. Sevgiyle."