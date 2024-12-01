Prof. Dr. Naci Görür'den vali ve belediye başkanlarına 'deprem' çağrısı: Uyarı kabul edin

"YEREL YÖNETİCİLERİMİZDEN (VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI) HALK ADINA RİCAMIZ: Kentinizde veya çevresinde bir deprem olunca “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” gibi cevaplardan çok, olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye, kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız. Sevgiyle."