Prof. Dr. Oğuz Çelik'ten Tekirdağ için korkutan deprem uyarısı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, "Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem, Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek." diyerek kritik uyarılarda bulundu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Deprem ve Yapısal Tasarım Günü' kapsamında 'Araştırmadan Uygulamaya Depreme Dirençli Yapılar ve Yenilikçi Güçlendirme Teknolojileri Çalıştayı' gerçekleştirildi.
Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tayvan Ulusal Deprem Mühendisi Dr. Keh-Chyuan Tsai, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Yapı ve Denetim Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, bölgedeki fabrikalarda 6 Şubat'tan bu yana 2 milyon metrekare alanda güçlendirme çalışması yapıldığını kaydetti.
Şahin, "Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızın katkılarıyla, Tekirdağ NKÜ olarak sanayi iş birliği ile Tekirdağ'daki fabrikaları dayanıklı hale getirmeye başladık. Japonya'da uygulanan hibrit deprem güçlendirme tekniği ile bugüne kadar Tekirdağ'daki fabrikaların aşağı yukarı 6 Şubat tarihinden bu yana zannediyorum 2 milyon metrekare alana sahip bir fabrika güçlendirildi" dedi.