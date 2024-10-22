Prof. Dr. Oğuz Çelik'ten Tekirdağ için korkutan deprem uyarısı

Şahin, "Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızın katkılarıyla, Tekirdağ NKÜ olarak sanayi iş birliği ile Tekirdağ'daki fabrikaları dayanıklı hale getirmeye başladık. Japonya'da uygulanan hibrit deprem güçlendirme tekniği ile bugüne kadar Tekirdağ'daki fabrikaların aşağı yukarı 6 Şubat tarihinden bu yana zannediyorum 2 milyon metrekare alana sahip bir fabrika güçlendirildi" dedi.