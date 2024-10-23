Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, 7 büyüklüğünde deprem beklediği şehri açıkladı!

Marmara'nın batısındaki fay hatları üzerinde yoğun bir deprem beklentisi olduğunu ifade ediliyor. İstanbul bir metropol olmasına rağmen yapı stoku ve hazırlıklar maalesef yeterli değil. Yetkililer de bu duruma dikkat çekerek, gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.