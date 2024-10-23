Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, 7 büyüklüğünde deprem beklediği şehri açıkladı!
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Çelik "Aman dikkat" diyerek o kenti uyardı.
Marmara'nın batısındaki fay hatları üzerinde yoğun bir deprem beklentisi olduğunu ifade ediliyor. İstanbul bir metropol olmasına rağmen yapı stoku ve hazırlıklar maalesef yeterli değil. Yetkililer de bu duruma dikkat çekerek, gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
Tekirdağ'da düzenlenen deprem çalıştayında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik konuyla ilgili çok kritik değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik yaptığı uyarılarda, "1912'de Şarköy'de büyük bir deprem oldu ve şimdi Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'a çok yakın bir fay hattında, 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tekirdağ'ın yapı stoku bu depreme hazır değil” dedi.