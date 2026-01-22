Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7’nin üzerinde deprem üretebilir” diyerek en riskli 3 bölgeyi açıkladı

Bölgede bugüne kadar 22 binin üzerinde deprem kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yaşanan hareketliliğin sismik gerilimin bir sonucu olduğunu ifade etti. Tüysüz, mevcut verilere göre bölgede yıkıcı ve büyük çaplı bir deprem beklentisi bulunmadığını vurguladı.