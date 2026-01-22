Prof. Dr. Okan Tüysüz: “7’nin üzerinde deprem üretebilir” diyerek en riskli 3 bölgeyi açıkladı
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz bölgede yaşanan hareketliliğin daha da devam edebileceğini belirterek, bölgede yıkıcı bir deprem beklenmediğini bildirdi. Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem beklenen noktaları açıklayan Tüysüz, "Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok" ifadelerini kullandı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda meydana gelen 4.5, 4.1 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler bölgede endişeye yol açtı. Son sarsıntıların ardından dikkatler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.
Bölgede bugüne kadar 22 binin üzerinde deprem kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yaşanan hareketliliğin sismik gerilimin bir sonucu olduğunu ifade etti. Tüysüz, mevcut verilere göre bölgede yıkıcı ve büyük çaplı bir deprem beklentisi bulunmadığını vurguladı.
"ARTÇI SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ"
Balıkesir'de yaşanan depremlerin olağandışı olduğunu belirten Tüysüz, "Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır.