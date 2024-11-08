Prof. Dr. Okan Tüysüz "tehlikeli bir bölge" diyerek 3 yeri uyardı: Deprem bekleniyor

ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ

Tüysüz "Bu bölgede en önemli deprem 2020 yılındaki Elazığ depremi. Depremin kaynağı Hazar Gölü'nün çevresinden geçen Doğu Anadolu Fay Hattı'ydı. Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için hasarı kentte verdi.