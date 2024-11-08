Prof. Dr. Okan Tüysüz "tehlikeli bir bölge" diyerek 3 yeri uyardı: Deprem bekleniyor
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin gerçekleştiği fay hattı ve bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken "tehlikeli bir bölge" diyerek 3 yere dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.
"İLK 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKABİLİR"
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili NTV canlı yayınına bağlanarak "Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir." dedi.
ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ
Tüysüz "Bu bölgede en önemli deprem 2020 yılındaki Elazığ depremi. Depremin kaynağı Hazar Gölü'nün çevresinden geçen Doğu Anadolu Fay Hattı'ydı. Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için hasarı kentte verdi.
ELAZIĞ'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR
Elazığ depremine ilişkin Tüysüz "Bu fay üzerinde 1700'lü yıllarda meydana gelmiş deprem var. 2010'lu yıllarda 4-5 büyüklükte depremler meydana gelmişti. Bugünkü 5 büyüklükteki depremin hasar yaratmasını beklemeyiz. Bu depremin olduğu yerdeki fayda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz." dedi.