Prof. Dr. Okan Tüysüz'den İstanbul depremi için en kötü senaryo: 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara için deprem tekrarlama aralığının dolduğunu ifade etti. Tüysüz, en kötü senaryoda fayın kırılarak 7,5 civarı bir deprem üretmesi beklendiği uyarısını yaptı. Deprem uzmanı, 1 milyon 120 bin binanın en azından 700 bin tanesinin olası bir depremde hasar alacağını ve bunların 70 ila 80 bin tanesinin çökeceğini söyledi.

6 Şubat'taki büyük afetin birinci yıldönümü yaklaşırken bir yanda da beklenen büyük bir Marmara depremi var. Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz kaleme aldığı analizde, Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem tehlikesine ilişkin senaryoları anlattı. 1 | 10

Prof. Dr. Tüysüz, Marmara içerisinde olacak büyük bir deprem sadece İstanbul’u değil Marmara Bölgesi’ndeki hemen hemen tüm yerleşim birimlerini etkileyeceğini ifade etti. Tüysüz, en kötü senaryoda fayın kırılarak 7,5 civarı bir deprem üretmesi beklendiği uyarısını yaptı. Deprem uzmanı, bugün gelinen noktada İstanbul’da 1 milyon 120 bin binanın en azından 700 bin tanesinin olası bir depremde hasar alacağını ve bunların 70 ila 80 bin tanesinin ise ya çökeceği ya da çok ağır hasar alacağını belirtti. 2 | 10

Marmara için deprem tekrarlama aralığının dolduğuna vurgu yapan Tüysüz, zaman belirtmek mümkün olmasa da büyük deprem olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de, deprem gerçeğini gözetmeden inşa edilen yapıların kalitesinin son derece düşük olduğunu kaydeden Tüysüz, şunları söyledi: 3 | 10