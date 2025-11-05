  1. Ekonomim
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan uyarı: 24 ilin binaları fay hattı üzerinde

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir'dekid epremler İstanbul başta olmak züere çevre illerde de korkuya neden olurken deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik bir uyarı geldi. Tüysüz, “24 ilin binaları fay hattı üzerinde. Tehlike çok, umursayan yok” dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla gündemden düşmüyor.

Bölgedeki sarsıntıların ardından deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik bir uyarıda bulundu.

"24 ilin binaları fay üstünde, bunun için yönetmelik hazırladık, rafta tozlandı" diyen Tüysüz, "Yine uyarıyoruz, tehlike çok, umursayan yok” ifadelerini kullandı.

