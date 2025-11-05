Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan uyarı: 24 ilin binaları fay hattı üzerinde
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir'dekid epremler İstanbul başta olmak züere çevre illerde de korkuya neden olurken deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik bir uyarı geldi. Tüysüz, “24 ilin binaları fay hattı üzerinde. Tehlike çok, umursayan yok” dedi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik bir uyarıda bulundu.
"24 ilin binaları fay üstünde, bunun için yönetmelik hazırladık, rafta tozlandı" diyen Tüysüz, "Yine uyarıyoruz, tehlike çok, umursayan yok” ifadelerini kullandı.
