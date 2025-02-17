Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ürküten uyarı: Yedisu fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretir
Bingöl Yedisu'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, 4.8'lik depremin 'uyarıcı' olabileceğini belirterek "Yedisu Fayı bir sismik boşluk olarak değerlendiriliyor" dedi.
Bingöl'de Yedisu merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanların uyarıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 16 Şubat sabah erken saatlerde 12,79 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
'TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNİ YARATAN FAY'
Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge... Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekerek, "1600 kilometre boyunda bir fay ve ülkemiz tarihindeki en büyük depremleri yaratmış bir fay. 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. 360 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı o zaman. Arkasından 1992'de bir deprem oldu 6,7 veya 6,8." dedi.
'UYARICI BİR DEPREM'
Tüysüz, Yedisu fayı ile ilgili şunları söyledi:
"Yedisu Fayı olarak tanımladığımız, kırıldığı zaman 7,2 büyüklüğünde deprem üretmesini beklenen bir fay.