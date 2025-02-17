Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ürküten uyarı: Yedisu fayı kırılırsa 7,2 büyüklüğünde deprem üretir

'TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNİ YARATAN FAY'

Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge... Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekerek, "1600 kilometre boyunda bir fay ve ülkemiz tarihindeki en büyük depremleri yaratmış bir fay. 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. 360 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı o zaman. Arkasından 1992'de bir deprem oldu 6,7 veya 6,8." dedi.