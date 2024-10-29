Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi siteden yaptığı paylaşımla il il uyarıda bulundu. Bugün Karadeniz'in bir kısmı ile Kocaeli çevrelerinde sağanak beklendiği açıklanırken, yarın ise yağışlar Bursa ve çevresine yayılacak.