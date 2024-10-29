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  4. Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek

Hava sıcaklıkları, İstanbul da dahil olmak üzere bazı şehirlerde 7 derece kadar düşüş gösterecek. Sağanak yağışın yanı sıra belirli bölgelerde kar yağışı da bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, Prof. Dr. Orhan Şen’den de bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Sayfa 1

Meteoroloji, son dakika uyarılarını ardı ardına duyurdu.. Prof. Dr. Orhan Şen ise bu hafta kar beklenen illeri açıkladı.

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Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi siteden yaptığı paylaşımla il il uyarıda bulundu. Bugün Karadeniz'in bir kısmı ile Kocaeli çevrelerinde sağanak beklendiği açıklanırken, yarın ise yağışlar Bursa ve çevresine yayılacak.

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Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Sayfa 3

Perşembe de aynı bölgelerde devam eden sağanak cuma günü yurt genelinden ara verecek. Çoğu kentte sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak, hava açık seyredecek ve güneş yüzünü gösterecek. Sonrasında ise yeni düşüş başlıyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek - Sayfa 4

SICAKLIKTA SERT DÜŞÜŞ

Pazar günü sıcaklık aniden düşecek, yağmur İstanbul dahil Marmara, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak.

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