Prof. Dr. Orhan Şen gün verdi! Sıcaklık 7 derece birden düşecek
Hava sıcaklıkları, İstanbul da dahil olmak üzere bazı şehirlerde 7 derece kadar düşüş gösterecek. Sağanak yağışın yanı sıra belirli bölgelerde kar yağışı da bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, Prof. Dr. Orhan Şen’den de bir açıklama geldi.
Meteoroloji, son dakika uyarılarını ardı ardına duyurdu.. Prof. Dr. Orhan Şen ise bu hafta kar beklenen illeri açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi siteden yaptığı paylaşımla il il uyarıda bulundu. Bugün Karadeniz'in bir kısmı ile Kocaeli çevrelerinde sağanak beklendiği açıklanırken, yarın ise yağışlar Bursa ve çevresine yayılacak.
Perşembe de aynı bölgelerde devam eden sağanak cuma günü yurt genelinden ara verecek. Çoğu kentte sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak, hava açık seyredecek ve güneş yüzünü gösterecek. Sonrasında ise yeni düşüş başlıyor.