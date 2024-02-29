Prof. Dr. Orhan Şen havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve özellikle Boğaz hattı boyunca yoğunlaşan sis, köprü ve gökdelenleri de kapattı. Türkiye son günlerde bahar havasını yaşıyor. Cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere yağış bekleniyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? İstanbul’a kar yağacak mı?

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