Prof. Dr. Orhan Şen havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da İstanbulluların beklediği kar yağışı megakente düşmedi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, havaların soğuyacağı tarihi açıkladı, Anadolu'ya kar yağışı geliyor? Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Megakente ne zaman kar yağacak?
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve özellikle Boğaz hattı boyunca yoğunlaşan sis, köprü ve gökdelenleri de kapattı. Türkiye son günlerde bahar havasını yaşıyor. Cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere yağış bekleniyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? İstanbul’a kar yağacak mı?
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle termometler mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve ılık hava etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, havaların soğuyacağı tarihi ve kar yağışı tahminini paylaştı.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumartesi Batı'ya yağmur 1 günlük geliyor salı günü tekrar gelecek. Pazar Anadolu'da yağış olacak. Haftaya perşembe günü kuzeyden soğuk hava gelecek sıcaklıklar 7-8 derece düşecek. Anadolu'da kar yapar. Marmara'da yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir" ifadelerine yer verdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söylemişti.