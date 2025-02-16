Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi ve uyardı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulacak

Şen, İstanbul’da 19 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağını ve Çarşamba günü karla karışık yağmurun görüleceğini belirtti. Ancak bu yağışın hafif olacağını, asıl kar yağışının ise hafta sonunda etkili olacağını vurguladı.