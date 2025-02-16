Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi ve uyardı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulacak
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını ve yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu. Şen "Kar kalınlığının 10 santime kadar ulaşması bekleniyor" şeklinde konuştu.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 21-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da şiddetli kar yağışı olacağı bilgisini verdi. CNN Türk’teki açıklamalarında, İstanbul'un yanı sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatı bölgelerinin de yoğun kar yağışından etkileneceğini ifade etti.
Şen, İstanbul’da 19 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağını ve Çarşamba günü karla karışık yağmurun görüleceğini belirtti. Ancak bu yağışın hafif olacağını, asıl kar yağışının ise hafta sonunda etkili olacağını vurguladı.
Hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren daha da düşeceğini ifade eden Şen, İstanbul’da 21 Şubat Cuma günü itibarıyla kar yağışının etkili olmaya başlayacağını belirtti.