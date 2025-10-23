Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da etkili olacak şiddetli sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Şen, 28 Ekim Salı günü için beş ili daha uyararak tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul, gri ve yağışlı bir sabaha uyandı.
Kent genelinde adeta kış provası yaşanırken, Prof. Dr. Orhan Şen’den önemli uyarılar geldi. Uzman, megakent için şiddetli sağanak yağış riskine dikkat çekerken, 28 Ekim Salı günü için de uyarılarda bulundu.
Yarına dikkat çeken Şen, "Cuma akşamı İstanbul'da şiddetli yağış var. Su baskınları yapabilir.