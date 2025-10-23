  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da etkili olacak şiddetli sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Şen, 28 Ekim Salı günü için beş ili daha uyararak tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul, gri ve yağışlı bir sabaha uyandı.

1 | 6
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek - Sayfa 2

Kent genelinde adeta kış provası yaşanırken, Prof. Dr. Orhan Şen’den önemli uyarılar geldi. Uzman, megakent için şiddetli sağanak yağış riskine dikkat çekerken, 28 Ekim Salı günü için de uyarılarda bulundu.

2 | 6
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek - Sayfa 3

Yarına dikkat çeken Şen, "Cuma akşamı İstanbul'da şiddetli yağış var. Su baskınları yapabilir. 

3 | 6
Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'u yarına dikkat çekerek uyardı: Risk çok yüksek - Sayfa 4

Risk yüksek. Afete dönüştürmemek hem sizlerin hem yerel yönetimlerin elinde. Sıcaklık yüksek 24-25 C" ifadelerini kullandı.

4 | 6