Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerinde karın tüm İstanbul’da etkili olacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak kar yağarken, Arnavutköy ve Başakşehir'de ise yağışın daha yoğun olduğu ifade ediliyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya üzerinden giriş yapan kar yağışının akşam saatlerinde tüm İstanbul’da etkisini göstereceğini belirtti.