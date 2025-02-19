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  4. Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli

Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerinde karın tüm İstanbul’da etkili olacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli - Sayfa 1

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli - Sayfa 2

Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak kar yağarken, Arnavutköy ve Başakşehir'de ise yağışın daha yoğun olduğu ifade ediliyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli - Sayfa 3

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya üzerinden giriş yapan kar yağışının akşam saatlerinde tüm İstanbul’da etkisini göstereceğini belirtti.

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar kalınlığı 15 cm'yi bulabilir" diyerek uyardı: Bu 4 gün çok önemli - Sayfa 4

Şen, “Şu an sıcaklık 4-5 derece civarında, ancak gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle yollarda buzlanma riski yüksek, sürücüler dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

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