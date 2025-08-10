Prof. Dr. Orhan Şen, serin havalar için tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek
Prof. Dr. Orhan Şen, bunaltıcı sıcaklıkların hafta ortasından itibaren Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere kuzey bölgelerde 3-4 derece azalacağını, bu yaz mevsim normallerinin altına düşen ilk sıcaklıkların yaşanacağını duyurdu.
Yaz başından bu yana rekor sıcaklarla mücadele edenlere müjdeli haber, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.
Şen, hafta ortasından itibaren özellikle Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini ve bu yaz ilk kez mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı.
Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar yerini serinlemeye bırakıyor. Meteoroloji Mühendisi ve uzman yorumcu Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki haftanın hava durumu raporunu paylaştı.